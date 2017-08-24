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    Установлена личность найденного в озере в Нефтчалинском районе мужчины

    По факту начато расследование

    Нефтчала. 24 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность найденного в Нефтчалинском районе тела мужчины.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате проведенных поисков со стороны правоохранительных органов удалось установить личность трупа.

    Согласно сообщению, это житель района 60-летний Чингиз Ахмед оглу Ханкишиев.

    Отметим, что сегодня утром в месте, известном как Гобу, в озере на территории города Нефтчала, было обнаружено тело неизвестного мужчины.

    Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тело из воды и передали по назначению.

    По факту начато расследование.

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