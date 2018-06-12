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    В Нефтчале задержаны воры кабеля

    © Report

    Нефтчала. 12 июня. REPORT.AZ/ В Нефтчале задержаны лица, укравшие кабель. 

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской городской региональной группе пресс-службы МВД. 

    По информации, в отделение полиции Нефтчалинского района поступила информация о краже на одном из производственных предприятий 200 метров кабеля общей стоимостью 16 000 манатов. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Нефтчалинского района были задержаны подозреваемые - местные жители Эльнур Манафов, Роял Мехдиев и Фарид Бабаев. 

    При допросе все трое признались в содеянном. Украденный кабель был изъят в качестве вещественного доказательства. 

    По факту возбуждено уголовное дел, ведется расследование. 

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