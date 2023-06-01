В Нефтчале задержан подозреваемый в культивации конопли

В результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием "Хаш-хаш 2023", проведенных сотрудниками Нефтчалинского РУП, были обнаружены растения, содержащие наркотические вещества.

В результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием "Хаш-хаш 2023", проведенных сотрудниками Нефтчалинского РУП, были обнаружены растения, содержащие наркотические вещества.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате принятых мер был задержан подозреваемый в культивации конопли житель села Гарагашлы, ранее судимый Шахин Бахышов.

На принадлежащем ему приусадебном участке были обнаружены и изъяты 152 куста конопли весом 13 кг 400 кг.

Во время допроса Ш.Бахышов признался, что занимался культивацией растений, содержащих наркотические вещества.

По факту в Нефтчалинском РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.