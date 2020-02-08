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В Нефтчале потушен пожар - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Нефтчале потушен пожар
© Foto: "Report"

В четырехэтажном жилом доме Нефтчалинского района потушен пожар.

Как передает аранское бюро Report, пострадавших в результате пожара нет.

По предварительной информации, эвакуированные жители находятся в здании Исполнительной власти района. Группа жителей будет временно проживать в домах своих родственников, тем кому негде остановиться, для временного проживания предлагается отель. 

По факту ведется расследование.

*** 20:01

В четырехэтажном жилом доме Нефтчалинского района произошел пожар.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Возгорание началось на последнем этаже здания. 

К месту пожара привлечены пожарные машины Нефтчалинского государственного управления пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Все жители были эвакуированы из здания. 

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

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