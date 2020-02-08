В Нефтчале потушен пожар - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В четырехэтажном жилом доме Нефтчалинского района потушен пожар.
Как передает аранское бюро Report, пострадавших в результате пожара нет.
По предварительной информации, эвакуированные жители находятся в здании Исполнительной власти района. Группа жителей будет временно проживать в домах своих родственников, тем кому негде остановиться, для временного проживания предлагается отель.
По факту ведется расследование.
*** 20:01
В четырехэтажном жилом доме Нефтчалинского района произошел пожар.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Возгорание началось на последнем этаже здания.
К месту пожара привлечены пожарные машины Нефтчалинского государственного управления пожарной охраны МЧС Азербайджана.
Все жители были эвакуированы из здания.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.