В Нефтчале потушен пожар - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В четырехэтажном жилом доме Нефтчалинского района потушен пожар.

Как передает аранское бюро Report, пострадавших в результате пожара нет.

По предварительной информации, эвакуированные жители находятся в здании Исполнительной власти района. Группа жителей будет временно проживать в домах своих родственников, тем кому негде остановиться, для временного проживания предлагается отель.

По факту ведется расследование.

*** 20:01

В четырехэтажном жилом доме Нефтчалинского района произошел пожар.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Возгорание началось на последнем этаже здания.

К месту пожара привлечены пожарные машины Нефтчалинского государственного управления пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Все жители были эвакуированы из здания.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.