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В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, три человека погибли

В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, три человека погибли На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
19 марта 2024 г. 13:41
В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, три человека погибли

На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, ДТП было зафиксировано на проходящей через село Вайхыр Бабекского района части автомагистрали.

На магистрали столкнулись автомобили марок Niva и Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры автомобиля марки Niva Алиева Зарифа Ибрагим гызы, Ахмедов Магомед Мехдихан оглу и Алиев Муталлим Ханыш оглу. Ахмедов Парвин Магомед оглу получил телесные повреждения.

Пассажиры Hyundai Махмудов Гудрат Мехди оглу, Махмудов Гашам Абульфаз оглу и Махмудов Сейфали Мехди оглу получили тяжелые ранения.

Раненые помещены в реанимационное отделение Нахчыванской центральной больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ağır yol qəzası olub, 3 nəfər ölüb, 4 nəfər ağır yaralanıb

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