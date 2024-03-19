В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, три человека погибли

На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

На автомагистрали Нахчыван-Шахбуз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, ДТП было зафиксировано на проходящей через село Вайхыр Бабекского района части автомагистрали.

На магистрали столкнулись автомобили марок Niva и Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры автомобиля марки Niva Алиева Зарифа Ибрагим гызы, Ахмедов Магомед Мехдихан оглу и Алиев Муталлим Ханыш оглу. Ахмедов Парвин Магомед оглу получил телесные повреждения.

Пассажиры Hyundai Махмудов Гудрат Мехди оглу, Махмудов Гашам Абульфаз оглу и Махмудов Сейфали Мехди оглу получили тяжелые ранения.

Раненые помещены в реанимационное отделение Нахчыванской центральной больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.