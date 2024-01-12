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В Нахчыване оштрафованы лица, продававшие табачные изделия несовершеннолетним

В Нахчыване оштрафованы лица, продававшие табачные изделия несовершеннолетним В Нахчыване сотрудники полиции провели рейд против лиц, продававших алкогольные напитки и табачные изделия несовершеннолетним, трое предпринимателей оштрафованы.
Происшествия
12 января 2024 г. 20:25
В Нахчыване оштрафованы лица, продававшие табачные изделия несовершеннолетним

В Нахчыване сотрудники полиции провели рейд против лиц, продававших алкогольные напитки и табачные изделия несовершеннолетним, трое предпринимателей оштрафованы.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Нахчывана.

В ходе рейда было выявлено несколько объектов, продававших тачные изделия несовершеннолетним. В отношении владельцев этих объектов Нихада Мамиева, Ульви Гасымова и Мансума Багирова составлен протокол по статье 455.2 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил торговли этиловым (пищевым) спиртом, алкогольными напитками или табачными изделиями), им сделано предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatları satan üç şəxs cərimələnib

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