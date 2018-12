В Нью-Йорке водитель автомобиля наехал на пешеходов

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля наехал в понедельник вечером на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

Как он отмечает, инцидент имел место в квартале Чайнатаун. На месте происшествия работают сотрудники службы пожарной охраны мегаполиса.

Телеканал приводит слова двух источников в полиции, которые отметили, что, по предварительным данным, наезд не был совершен преднамеренно. По их оценкам, речь не идет о действиях террориста.

Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi