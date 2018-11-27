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    В Нью-Йорке водитель автомобиля наехал на пешеходов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля наехал в понедельник вечером на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

    Как он отмечает, инцидент имел место в квартале Чайнатаун. На месте происшествия работают сотрудники службы пожарной охраны мегаполиса.

    Телеканал приводит слова двух источников в полиции, которые отметили, что, по предварительным данным, наезд не был совершен преднамеренно. По их оценкам, речь не идет о действиях террориста.

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