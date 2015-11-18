​В Москве гражданы Азербайджана оставили без телефонной связи один из столичных микрорайонов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Москве 12 граждан Узбекистана, Молдавии и Азербайджана похитили 800 метров дорогостоящего кабеля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", тем самым, мигранты оставили без телефонной связи один из столичных микрорайонов.

Как отметили в полиции, иностранцев задержали с поличным, когда они с помощью экскаватора вытаскивали из-под земли медный кабель. Сумма ущерба сейчас уточняется.

В микрорайоне, который остался без связи, проживают десятки тысяч горожан. Вред нанесен и разным организациям, больницам, детсадам.

В полиции отметили, что банда мигрантов занималась добычей цветных металлов в промышленных масштабах.