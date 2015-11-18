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    ​В Москве гражданы Азербайджана оставили без телефонной связи один из столичных микрорайонов

    Они похитили 800 метров дорогостоящего кабеля

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Москве 12 граждан Узбекистана, Молдавии и Азербайджана похитили 800 метров дорогостоящего кабеля.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", тем самым, мигранты оставили без телефонной связи один из столичных микрорайонов.

    Как отметили в полиции, иностранцев задержали с поличным, когда они с помощью экскаватора вытаскивали из-под земли медный кабель. Сумма ущерба сейчас уточняется.

    В микрорайоне, который остался без связи, проживают десятки тысяч горожан. Вред нанесен и разным организациям, больницам, детсадам.

    В полиции отметили, что банда мигрантов занималась добычей цветных металлов в промышленных масштабах.

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