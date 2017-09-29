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    В Мингячевирском избирательном округе произошел пожар

    Сообщается, что причиной пожара послужило короткое замыкание

    Мингячевир. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевирском избирательном округе №47 вчера произошел пожар.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел 28 сентября в 22:30 – 23:00 в административном здании округа на проспекте М. Магомаева в Мингячевире.

    На место происшествия были привлечены живая сила и техника мингячевирской городской части Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар был потушен, было предотвращено распространение огня.

    Сообщается, что причиной пожара послужило короткое замыкание.

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