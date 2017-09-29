В Мингячевирском избирательном округе произошел пожар

Мингячевир. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевирском избирательном округе №47 вчера произошел пожар.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел 28 сентября в 22:30 – 23:00 в административном здании округа на проспекте М. Магомаева в Мингячевире.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника мингячевирской городской части Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар был потушен, было предотвращено распространение огня.

Сообщается, что причиной пожара послужило короткое замыкание.