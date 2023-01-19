В Мингячевире задержали женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В ходе операции, проведенной сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, задержана женщина, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, задержана женщина, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Там отметили, что отдел поступила оперативная информация о том, что у жительницы города Земфиры Халиловой имеется при себе партия сильнодействующего препарата. В ходе соответствующих мероприятий женщина была задержана, при личном досмотре из ее сумки изъяли крупную партию героина. В ходе предварительного расследования было установлено, что З.Халилова приобрела препарат за 500 манатов у гражданина иностранного государства, с которым познакомилась в социальной сети.

По факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело, З.Халилова привлечена к уголовной ответственности в качестве обвиняемой, оперативно - следственные мероприятия по делу продолжаются.