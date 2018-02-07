В Мингячевире внезапно скончалась молодая женщина - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 7 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность скончавшейся в Мингячевире женщины.
Как сообщает местное бюро Report, это жительница города Нурана Адиль гызы Аббасова 1992 г.р.
Предполагается, что женщина задохнулась от угарного газа.
*** 09:45
Мингячевир. 7 февраля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир молодая женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел вечером в жилом массиве "Гюнешли". 26-летняя женщина, имя которой пока не установлено, потеряла сознание в арендуемой квартире. Увидевший жену в бессознательном состоянии, муж вышел на улицу и попросил помощи у сотрудников дорожной патрульной службы. Женщина была доставлена в больницу на автомобиле ДПС. Предварительное обследование установило факт смерти.
Ведется расследование по факту.
Valeh DadaşovАвтор новости
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