В Мингячевире внезапно скончалась молодая женщина - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 7 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность скончавшейся в Мингячевире женщины.

Как сообщает местное бюро Report, это жительница города Нурана Адиль гызы Аббасова 1992 г.р.

Предполагается, что женщина задохнулась от угарного газа.

*** 09:45

Мингячевир. 7 февраля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир молодая женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел вечером в жилом массиве "Гюнешли". 26-летняя женщина, имя которой пока не установлено, потеряла сознание в арендуемой квартире. Увидевший жену в бессознательном состоянии, муж вышел на улицу и попросил помощи у сотрудников дорожной патрульной службы. Женщина была доставлена в больницу на автомобиле ДПС. Предварительное обследование установило факт смерти.

Ведется расследование по факту.