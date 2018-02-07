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    В Мингячевире внезапно скончалась молодая женщина - ОБНОВЛЕНО

    Мингячевир. 7 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность скончавшейся в Мингячевире женщины.

    Как сообщает местное бюро Report,  это жительница города Нурана Адиль гызы Аббасова 1992 г.р.

    Предполагается, что женщина задохнулась от угарного газа.

    *** 09:45

    Мингячевир. 7 февраля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир молодая женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел вечером в жилом массиве "Гюнешли". 26-летняя женщина, имя которой пока не установлено, потеряла сознание в арендуемой квартире. Увидевший жену в бессознательном состоянии, муж  вышел на улицу и попросил помощи у сотрудников дорожной патрульной службы. Женщина была доставлена в больницу на автомобиле ДПС. Предварительное обследование установило факт смерти.

    Ведется расследование по факту.

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