Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире обнаружен пушечный снаряд.

Об этом сообщили Report в в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Отмечается, что 22 сентября из Центра управления в кризисных ситуациях при министерстве по чрезвычайным ситуациям и службы "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о наличии вблизи так называемого "Даш Базары" в Мингячевире неразорвавшегося снаряда.

Согласно поступившей информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования ANAMA. Территория была осмотрена и в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников агентства был обнаружен 76 мм пушечный снаряд (ОФ - 343). Снаряд перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 300 кв метров рядом с местом, где обнаружили снаряд. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.