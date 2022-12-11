Установлены личности погибшего и раненых в массовой драке в Гяндже

В городе Гянджа произошла массовая драка.

Установлены личности погибшего и раненых в массовой драке в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report , застреленным из охотничьего ружья является Мамедов Али, 1980 года рождения.

Байрамов Кямал (1986 г.р.) и Ниязи Байрамов (1994 г.р.) госпитализированы с ножевыми ранениями. Согласно предварительной информации, спор возник из-за денежного долга.

В связи с фактом в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, ведется следствие.

21:13

В городе Гянджа произошла массовая драка.

Как передает западное бюро Report , в результате стрельбы из огнестрельного оружия один человек скончался, еще двое получили ножевые ранения.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.