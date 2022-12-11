Установлены личности погибшего и раненых в массовой драке в Гяндже.
Как сообщает западное бюро
Байрамов Кямал (1986 г.р.) и Ниязи Байрамов (1994 г.р.) госпитализированы с ножевыми ранениями. Согласно предварительной информации, спор возник из-за денежного долга.
В связи с фактом в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, ведется следствие.
В городе Гянджа произошла массовая драка.
Как передает западное бюро
К месту происшествия привлечены сотрудники полиции.
По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.