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В Масаллы возник пожар в горной местности

В Масаллы возник пожар в горной местности На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района.
Происшествия
28 августа 2022 г. 16:49
В Масаллы возник пожар в горной местности

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района.

Как сообщает Report, к месту инцидента незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.

В целях ускорения работ по тушению пожара и недопущения его распространения на более обширную территорию, дополнительно были задействованы соответствующие силы Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра, самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Несмотря на то, что сложность рельефа и ветреная погода усложняют оперативные условия, мероприятия по тушению пожаров продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb edilib

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