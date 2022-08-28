В Масаллы возник пожар в горной местности

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района.

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района.

Как сообщает Report , к месту инцидента незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.

В целях ускорения работ по тушению пожара и недопущения его распространения на более обширную территорию, дополнительно были задействованы соответствующие силы Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра, самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Несмотря на то, что сложность рельефа и ветреная погода усложняют оперативные условия, мероприятия по тушению пожаров продолжаются.