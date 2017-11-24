В Масаллы у угнавшего автомобиль мужчины обнаружено наркотическое вещество

Масаллы. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе у угнавшего автомобиль мужчины обнаружено наркотическое вещество.

Об этом южному бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что житель поселка Эркиван Гусейнага Джафаров обратился в Масаллинское районное отделение полиции, сообщив, что вечером 22 ноября был угнан принадлежащий ему автомобиль марки "ВАЗ-21011".

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что автомобиль был угнан 39-летним жителем поселка Эркиван Мучтабой Садыховым. В результате принятых мер автомобиль был задержан во время движения в направлении села Борадигах, автомобиль и водитель были доставлены в РОП.

При обыске у М.Садыхова было обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.