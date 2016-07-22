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    В Масаллы произошло ДТП, 2 человека погибли

    По факту ведется расследование в Главном следственном управлении

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, авария произошла на территории села Мусакюче.

    Согласно информации, автомобиль марки "ИЖ-27175", управляемый жителем города Масаллы Джафаром Адамзаде, столкнулся с мотоциклом, управляемым жителем района Халидом Эйвазовым. Водитель мотоцикла Х.Эйвазов и его пассажир Низами Хилалов погибли на месте. Дж.Адамзаде с различными телесными повреждениями был госпитализирован в Масаллинсую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование в Главном следственном управлении.

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