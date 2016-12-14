В Масаллы годовалый ребенок упал со второго этажа

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе годовалый ребенок упал со второго этажа и получил телесные повреждения.

Как сообщает Report, Мамедов Магомед Араз оглу (2015 г.р.) упал из окна на втором этаже частного двухэтажного жилого дома.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 в Баку.

По факту проводится расследование в Масаллинском районном отделе полиции.