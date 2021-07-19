В Масаллы автомобиль сбил велосипедиста, есть погибший

В Масаллы автомобиль Toyota Prado сбил велосипедиста.

В Масаллы автомобиль Toyota Prado сбил велосипедиста.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел ночью на участке дороги Лянкяран-Борадигах, который проходит через село Туркоба.

В результате ДТП житель села Шатыроба Масаллинского района Рагимов Рухид Валиахад оглу 1983 года рождения, ехавший на велосипеде, получил тяжелые телесные повреждения. Раненый велосипедист был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу после получения первой медицинской помощи в Масаллинской районной центральной больнице.

Сегодня утром, несмотря на усилия врачей, велосипедист скончался.

По факту проводится расследование.