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В Масаллы автомобиль сбил велосипедиста, есть погибший

В Масаллы автомобиль сбил велосипедиста, есть погибший В Масаллы автомобиль Toyota Prado сбил велосипедиста.
Происшествия
19 июля 2021 г. 12:56
В Масаллы автомобиль сбил велосипедиста, есть погибший

В Масаллы автомобиль Toyota Prado сбил велосипедиста.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел ночью на участке дороги Лянкяран-Борадигах, который проходит через село Туркоба.

В результате ДТП житель села Шатыроба Масаллинского района Рагимов Рухид Валиахад оглу 1983 года рождения, ехавший на велосипеде, получил тяжелые телесные повреждения. Раненый велосипедист был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу после получения первой медицинской помощи в Масаллинской районной центральной больнице.

Сегодня утром, несмотря на усилия врачей, велосипедист скончался.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda avtomobil velosipedlə toqquşub, bir nəfər ölüb

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