В Масаллы автомобиль сбил велосипедиста, есть погибший

В Масаллы автомобиль Toyota Prado сбил велосипедиста.
Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел ночью на участке дороги Лянкяран-Борадигах, который проходит через село Туркоба.
В результате ДТП житель села Шатыроба Масаллинского района Рагимов Рухид Валиахад оглу 1983 года рождения, ехавший на велосипеде, получил тяжелые телесные повреждения. Раненый велосипедист был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу после получения первой медицинской помощи в Масаллинской районной центральной больнице.
Сегодня утром, несмотря на усилия врачей, велосипедист скончался.
По факту проводится расследование.