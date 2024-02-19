В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев

В освобожденном от армянской оккупации селе Малыбейли Ходжалинского района (до декабря 2023 года являлось административно-территориальной единицей Шушинского района) обнаружено здание, где удерживались азербайджанские заложники и пленные.

В освобожденном от армянской оккупации селе Малыбейли Ходжалинского района (до декабря 2023 года являлось административно-территориальной единицей Шушинского района) обнаружено здание, где удерживались азербайджанские заложники и пленные.

Как сообщает Report, до 1992 года на берегу протекающей через территорию села реки Агван находилась старинная водяная мельница и подсобная постройка.

В период оккупации сепаратисты превратили ее в место, где незаконно удерживались азербайджанские заложники и пленные. Для этого на дверях и окнах постройки были установлены железные решетки. Кроме того, была создана отдельная комната для тех, кто осуществлял надзор за пленными.

Обнаруженные там следы дают серьезные основания говорить о том, что пленных подвергали пыткам.

Напомним, что село Малыбейли было оккупировано вооруженными силами Армении 11 февраля 1992 года. В ходе антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года, село было освобождено от оккупации.

Представляем кадры здания, где удерживались и подвергались пыткам азербайджанские пленные: