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    В Лянкяране во время родов умерли близнецы - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

    По факту ведется расследование© Report

    Лянкяран. 9 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе во время родов умерли близнецы.
    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в родильном отделении Лянкяранской центральной районной больницы.
    У жительницы села Тюркоба Масаллинского района Аиды Тофиг гызы Мамедовой 1991 г.р. на седьмом месяце беременности возникли проблемы со здоровьем и по этой причине врачи приняли решение о преждевременных родах пациентки. Один из близнецов был мальчик, вторая - девочка. Во время родов близнецы умерли.
    Согласно информации, мальчик рожденный женщиной год назад также скончался в больнице.
    По факту ведется расследование.

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