В Лянкяране поезд насмерть сбил местного жителя - ФОТО

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Лянкяран. 22 сентября. REPORT.AZ/ Установлена личность насмерть сбитого в Лянкяране поездом мужчины.

Как передает южное бюро Report, погибшим является житель Лянкярана Гусейнли Турал Рза оглу 1995 г.р.

Напомним, что ранее сообщалось о приостановлении движения поездов из Астары в Баку из-за наезда в Лянкяране поезда на пешехода 30-35 лет. Житель села Гойшабан скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Через некоторое время движение поездов было восстановлено.

По информации южного бюро Report, инцидент произошел недалеко от парка отдыха "Сахиль" приблизительно в 2 км от железнодорожного вокзала.

Прокуратура ведет расследование на месте происшествия.