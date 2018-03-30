В Лянкяране 38-летний мужчина совершил суицид

Лянкяран. 30 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе 38-летний мужчина совершил самоубийство.

Как сообщает южное бюро Report, событие произошло на территории села Дигах.

Так, житель села Маис Закир оглы Аскеров 1980 г.р. повесился в собственном доме. Время совершения суицида М.Аскеровым пока не известно. Его близкие о самоубийстве мужчины узнали сегодня утром.

Отметим, что М.Аскеров был женат, имеет двух детей. Он некоторое время назад развелся с женой.

Тело покойного для обследования было передано в Шемахинское региональное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту начато расследование.