В Лянкаране упавший с высоты рабочий скончался в больнице

​В Лянкаране упавший с высоты рабочий скончался в больнице

16 февраля, 2020 15:57

https://report.az/storage/news/0d277367703639c800be0e809bde4aa1/43823f1e-399d-4a61-9057-61a42c1c1779_292.jpg В Лянкаранском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице З.Алиевой. Житель района Няхмят Сярянг оглы Мамедов, 1958 года рождения по неосторожности упал с высоты 3-4 м. В тяжелом состоянии мужчину доставили в Лянкаранскую центральную районную больницу. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилие медиков, Н.Мамедов скончался от полученных травм. Труп передан в Лянкаранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. По факту ведется расследование.

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