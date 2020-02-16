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В Лянкаране упавший с высоты рабочий скончался в больнице

​В Лянкаране упавший с высоты рабочий скончался в больнице

В Лянкаранском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице З.Алиевой.

Житель района Няхмят Сярянг оглы Мамедов, 1958 года рождения по неосторожности упал с высоты 3-4 м. В тяжелом состоянии мужчину доставили в Лянкаранскую центральную районную больницу.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилие медиков, Н.Мамедов скончался от полученных травм.

Труп передан в Лянкаранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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