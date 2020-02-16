​В Лянкаране упавший с высоты рабочий скончался в больнице

В Лянкаранском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице З.Алиевой.
Житель района Няхмят Сярянг оглы Мамедов, 1958 года рождения по неосторожности упал с высоты 3-4 м. В тяжелом состоянии мужчину доставили в Лянкаранскую центральную районную больницу.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилие медиков, Н.Мамедов скончался от полученных травм.
Труп передан в Лянкаранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.