В Кюрдамире столкнулись два грузовика, одного из водителей сбил неизвестный автомобиль

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Кюрдамир. 4 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Сыгырлы отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Столкнулись грузовые машины марки "КамАЗ" с государственными регистрационными номерами 09-RH-449 и 20-AB-035. Когда после столкновения водитель первого грузовика, житель бардинского села Гасангая 1960 г.р. Расим Джамиль оглы Гасымов вышел из машины, его сбил неизвестный автомобиль.

Получивший различные травмы Р.Гасымов доставлен в отделение травматологии Кюрдамирской центральной районной больницы.

По факту ведется расследование.