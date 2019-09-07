В Кюрдамире автомобиль врезался в бетонный барьер. Есть раненые - ВИДЕО

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***19:10

В Кюрдамирском районе произошло ДТП. Есть раненые

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл на автомагистрали Баку – Газах, на территории села Гарабуджаг.

Так, машина марки «Khazar», которую вёл Мусаев Иса Закир оглу, житель Газахского района, вышла из-под контроля и врезалась в придорожный бетонный барьер.

В результате его жена Векилова Гульчин Мурад, 1978 года рождения, получила различные телесные повреждения. Раненых доставили в центральную районную больницу Кюрдамира.

По факту ведётся расследование.