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Report Georgia

В Кюрдамире автомобиль перевернулся, есть пострадавший

В Кюрдамире автомобиль перевернулся, есть пострадавший В Кюрдамирском районе произошло ДТП.
Происшествия
21 августа 2020 г. 22:32
В Кюрдамире автомобиль перевернулся, есть пострадавший

В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло на части дороги Баку-Газах, проходящей через село Каррар.  

Водитель автомобиля марки «Опель» находился в движении по направлению к Баку и неожиданно потерял управление.

В результате аварии автомобиль перевернулся и пассажир, житель Гянджи, 29-летняя Гусейнли Севиндж Акиф гызы получила различные телесные повреждения. Раненая доставлена в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə avtomobil aşdı, sərnişin xəsarət aldı

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