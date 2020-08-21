В Кюрдамире автомобиль перевернулся, есть пострадавший

В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло на части дороги Баку-Газах, проходящей через село Каррар.

Водитель автомобиля марки «Опель» находился в движении по направлению к Баку и неожиданно потерял управление.

В результате аварии автомобиль перевернулся и пассажир, житель Гянджи, 29-летняя Гусейнли Севиндж Акиф гызы получила различные телесные повреждения. Раненая доставлена в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.