В Куре нашли тело утонувшей вместе с отцом 6-летней девочки

В Куре нашли тело утонувшей вместе с отцом 6-летней девочки.

Тело Сямы Сулейманлы (2018 г.р.), утонувшей 12 апреля на участке реки Кура, проходящем по территории села Наджафгулубейли Агджабединского района, было обнаружено водолазами-спасателями Службы спасения особого риска МЧС на участке реки, проходящем по территории села Горугбагы Зардабского района, примерно в 3 км от места, где она утонула. Тело ребенка извлечено из воды и передано в соответствующие структуры.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Напомним, что Вагиф Сулейманлы с семьей отправился отдыхать на берег Куры. В это время его 6-летняя дочь поскользнулась и упала в реку. Вагиф Сулейманлы прыгнул вслед за ней в воду, чтобы спасти дочь. В результате отец и дочь утонули. Тело Вагифа Сулейманлы было найдено два дня назад.