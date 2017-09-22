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    В Краснодаре посреди улицы умер уроженец Азербайджана

    Одна из версий смерти 31-летнего мужчины – передозировка наркотиками

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Краснодаре посреди улицы умер уроженец Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, трагический инцидент в микрорайоне Пашковском произошел из-за возможной передозировки наркотиками.

    По словам очевидцев, 22 сентября двое мужчин упали на асфальт и начали биться в конвульсиях. Вокруг тут же собрались прохожие. Граждане старались оказать первую помощь до приезда «скорой».

    Прибывшие медики попытались привести мужчин в чувство. Однако спасти 31-летнего уроженца Азербайджана не удалось. Второго мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

    В подробностях происшедшего разбираются правоохранители. По факту инцидента проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Одна из версий смерти 31-летнего мужчины – передозировка наркотиками.

    Известно, что оба молодых человека работали на местной плодоовощной базе.

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