В Каспийском море спасены два рыбака

10:26

Вечером 21 ноября в подразделение пограничного контроля центрального регионального отдела береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) поступила информация о том, что два человека оказались в беспомощном состоянии в Каспийском море из-за проблем, возникших в двигателе рыболовной лодки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В результате неотложных мер были определены координаты лодки. На место происшествия было направлено судно пограничной охраны, которая примерно в 4 милях от берега обнаружило и доставило на берег рыбаков – жителей поселка Г.З.Тагиев Гусейнова Фуада Амирджан оглу и Гусейнова Рамиля Амирджан оглу.