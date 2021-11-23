О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Каспийском море спасены два рыбака

В Каспийском море спасены два рыбака 10:26
Происшествия
23 ноября 2021 г. 10:57
В Каспийском море спасены два рыбака

Вечером 21 ноября в подразделение пограничного контроля центрального регионального отдела береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) поступила информация о том, что два человека оказались в беспомощном состоянии в Каспийском море из-за проблем, возникших в двигателе рыболовной лодки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В результате неотложных мер были определены координаты лодки. На место происшествия было направлено судно пограничной охраны, которая примерно в 4 милях от берега обнаружило и доставило на берег рыбаков – жителей поселка Г.З.Тагиев Гусейнова Фуада Амирджан оглу и Гусейнова Рамиля Амирджан оглу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizində köməksiz qalan iki nəfər xilas edilib

Другие новости из категории

Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
В Баку с банковской карты иностранца украдены 27 тыс. долларов
В Баку с банковской карты иностранца украдены 27 тыс. долларов
22 ноября 2021 г. 17:14
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 137 мин
22 ноября 2021 г. 16:43
Минюст: Акт об амнистии применен в отношении 1 300 заключенных
Минюст: Акт об амнистии применен в отношении 1 300 заключенных
22 ноября 2021 г. 15:42
В Баку криптомошенницу отпустили под подписку о невыезде
В Баку криптомошенницу отпустили под подписку о невыезде
22 ноября 2021 г. 11:17
У жителя Гаджигабула изъяли обрез
У жителя Гаджигабула изъяли обрез
22 ноября 2021 г. 09:36
В Баку 45-летняя женщина отравилась угарным газом
В Баку 45-летняя женщина отравилась угарным газом
22 ноября 2021 г. 08:27
ДТП в Имишли, пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Имишли, пострадавшего доставили в столицу
22 ноября 2021 г. 07:12
Министр: Количество дел, исполнение которых обеспечено, увеличилось почти на 20%
Министр: Количество дел, исполнение которых обеспечено, увеличилось почти на 20%
22 ноября 2021 г. 06:28
Фикрет Мамедов: Нотариусы оказывают услуги семьям шехидов за свой счет
Фикрет Мамедов: Нотариусы оказывают услуги семьям шехидов за свой счет
22 ноября 2021 г. 05:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi