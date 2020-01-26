В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Исмаиллинском районе, погибли три человека и несколько получили ранения.
Как передает Report, автобус марки "Mercedes-Benz" с туристами, направлявшийся из Баку в Габалу столкнулся с легковым автомобилем “VAZ-2106”.
В результате ДТП водитель автомобиля “VAZ-2106” Ильхам Гулиев, его супруга Илаха Гулиева и их младшая дочь Айсу Гулиева скончались на месте аварии. Другой член семьи Эльджан Гулиев получил ранение.
Отмечается, что в происшествии, которое было зафиксировано на территории села Бильзан Исмаиллинского района пострадали и пассажиры автобуса "Mercedes-Benz".
*** 12:41
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о том, что в Исмаиллинском районе автобус марки "Mercedes-Benz" столкнулся с легковым автомобилем “VAZ”.
Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска, извлекли из деформированного автомобиля тела двух погибших.
Трупы были переданы соответствующим инстанциям.
Отметим, что автобус "Mercedes-Benz" с туристами направлялся из Баку в Габалу.