В Имишли сгорел 6-комнатный дом

Баку. 16 октября. REPORT. AZ/ В Имишли произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар произошел вчера вечером на проспекте Гейдара Алиева в доме, принадлежавшем Ахмедову Сахавету Судеиб оглу.

Во время пожара никто не пострадал, но дому нанесен серьезный ущерб. Пожар возник в электрических кабелях, после чего пламя перекинулось на газовый баллон и за короткий срок огонь охватил весь дом. 100 из 180 кв. м 6-комнатного дома сгорели вместе с предметами домашнего обихода.

Для тушения пожара была задействована техника и привлечены сотрудники службы пожарной безопасности Имишлинского района. Пожар потушен.

По факту ведется расследование.