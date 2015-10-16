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    В Имишли сгорел 6-комнатный дом

    Во время пожара никто не пострадал, но дому нанесен серьезный ущерб

    Баку. 16 октября. REPORT. AZ/ В Имишли произошел пожар.

    Как сообщает Report, пожар произошел вчера вечером на проспекте Гейдара Алиева в доме, принадлежавшем Ахмедову Сахавету Судеиб оглу.

    Во время пожара никто не пострадал, но дому нанесен серьезный ущерб. Пожар возник в электрических кабелях, после чего пламя перекинулось на газовый баллон и за короткий срок огонь охватил весь дом. 100 из 180 кв. м 6-комнатного дома сгорели вместе с предметами домашнего обихода.

    Для тушения пожара была задействована техника и привлечены сотрудники службы пожарной безопасности Имишлинского района. Пожар потушен.

    По факту ведется расследование. 

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