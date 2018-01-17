В Хызы водитель убил другого водителя из-за ДТП

Хызы. 17 января. REPORT.AZ/ В Хызы произошло ДТП закончившееся убийством.

Как передает Report, инцидент произошел этой ночью на трассе Хызы-Сумгаит.

Джафаров Вамиг 1980 г. на управляемом им автомобиле врезался в заднюю часть другого автомобиля. Водитель второго автомобиля (имя и фамилия пока не раскрываются) начал потасовку с В.Джафаровым из-за аварии. Во время драки В.Джафарову был нанесен ножевой удар в область груди, в результате чего он скончался на месте.

По факту начато расследование в Хызынской районной прокуратуре.