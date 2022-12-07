В Хырдалане произошла перестрелка, есть задержанные

В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент, есть задержанные.

В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент, есть задержанные.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что несколько дней назад в отделение полиции Абшеронского района поступила информация о перестрелке в городе Хырдалан. В результате оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что житель Хырдалана Сельджук Османлы и его знакомый Мамедгусейн Гурбанов встретился на территории города с Туралом Гурбанзаде и Сабухи Алиевым для выяснения отношений. В ходе конфликта Османлы открыл огонь по автомобилю Toyota, в котором находились Гурбанзаде и Алиев.

Полицейские задержали всех участников инцидента.

В доме задержанного Османлы найдены пистолет "Макаров", из которого он стрелял во время инцидента, 14 патронов и 1 магазин под патроны.

В полиции Абшеронского района ведется расследование.