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В Хырдалане произошла перестрелка, есть задержанные

В Хырдалане произошла перестрелка, есть задержанные В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент, есть задержанные.
Происшествия
7 декабря 2022 г. 11:37
В Хырдалане произошла перестрелка, есть задержанные

В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент, есть задержанные.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что несколько дней назад в отделение полиции Абшеронского района поступила информация о перестрелке в городе Хырдалан. В результате оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что житель Хырдалана Сельджук Османлы и его знакомый Мамедгусейн Гурбанов встретился на территории города с Туралом Гурбанзаде и Сабухи Алиевым для выяснения отношений. В ходе конфликта Османлы открыл огонь по автомобилю Toyota, в котором находились Гурбанзаде и Алиев.

Полицейские задержали всех участников инцидента.

В доме задержанного Османлы найдены пистолет "Макаров", из которого он стрелял во время инцидента, 14 патронов и 1 магазин под патроны.

В полиции Абшеронского района ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda iki qrup arasında silahlı insident olub, saxlanılanlar var

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