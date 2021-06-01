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В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие

В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Происшествия
1 июня 2021 г. 14:59
В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие
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На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района на освобожденных от оккупации территориях района, на брошенных армянами военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 12 автоматов, 1 гранатомет и 1 ручная граната.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı silahlar aşkarlandı

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