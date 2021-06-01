В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие

На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района на освобожденных от оккупации территориях района, на брошенных армянами военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 12 автоматов, 1 гранатомет и 1 ручная граната.