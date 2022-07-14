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В Ходжавенде экскаватор подорвался на мине, пострадал гражданин Турции

В Ходжавенде экскаватор подорвался на мине, пострадал гражданин Турции В Ходжавенде экскаватор, которым управлял гражданин Турции, подорвался на мине.
Происшествия
14 июля 2022 г. 17:34
В Ходжавенде экскаватор подорвался на мине, пострадал гражданин Турции

В Ходжавенде экскаватор, которым управлял гражданин Турции, подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ходжавендского района.

14 июля около 14 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории освобожденного от оккупации села Тагаверд Ходжавендского района на мине подорвался гражданин Турецкой Республики Ялпири Йылдырай 1987 года рождения.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Я.Йылдырай работает водителем экскаватора в строительной компании. Во время проведения ремонтно-строительных работ он подорвался на мине и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

В прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.

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Версия на английском языке Turkish citizen injured as excavator hits mine in Khojavand
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ekskavator minaya düşüb, Türkiyə vətəndaşı xəsarət alıb

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