В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы

В Ходжалинской библиотеке обнаружены боеприпасы.

В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками Ходжалинского районного отдела полиции из библиотеки, расположенной в селе Балыджа района, изъято три 12,7-мм пулемета марки "ТШК", пять 12,7-мм пулеметов марки "ПК", 42 автомата марки "АК" различного калибра, один 30-мм гранатомет марки "АГС-17", 4 гранатомета марки "РПГ-5" и большое количество боеприпасов к различным видам оружия.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.