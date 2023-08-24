В Ходжалы трактор подорвался на мине, есть пострадавший

Проводится расследование по факту подрыва трактора на мине на освобожденной от оккупации территории Ходжалинского района.
В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что 24 августа в районную прокуратуру поступила информация о том, что Афган Алекберли 1987 года рождения получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине при проведении хозяйственных работ на территории освобожденного от оккупации села Сыгнаг Ходжалинского района.
Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.
В настоящее время в Ходжалинской районной прокуратуре проводится расследование.
В Ходжалы трактор подорвался на мине.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что 24 августа около 11:30 при проведении хозяйственных работ на территории села Мадаткенд Ходжалинского района на противотанковой мине подорвался трактор.
Пострадавших в результате взрыва нет.
Ведется расследование.