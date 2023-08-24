В Ходжалы трактор подорвался на мине, есть пострадавший

Проводится расследование по факту подрыва трактора на мине на освобожденной от оккупации территории Ходжалинского района.

Проводится расследование по факту подрыва трактора на мине на освобожденной от оккупации территории Ходжалинского района.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что 24 августа в районную прокуратуру поступила информация о том, что Афган Алекберли 1987 года рождения получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине при проведении хозяйственных работ на территории освобожденного от оккупации села Сыгнаг Ходжалинского района.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время в Ходжалинской районной прокуратуре проводится расследование.

12:28

В Ходжалы трактор подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что 24 августа около 11:30 при проведении хозяйственных работ на территории села Мадаткенд Ходжалинского района на противотанковой мине подорвался трактор.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Ведется расследование.