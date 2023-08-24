О нас

В Ходжалы трактор подорвался на мине, есть пострадавший

В Ходжалы трактор подорвался на мине, есть пострадавший Проводится расследование по факту подрыва трактора на мине на освобожденной от оккупации территории Ходжалинского района.
Происшествия
24 августа 2023 г. 13:28
В Ходжалы трактор подорвался на мине, есть пострадавший

Проводится расследование по факту подрыва трактора на мине на освобожденной от оккупации территории Ходжалинского района.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что 24 августа в районную прокуратуру поступила информация о том, что Афган Алекберли 1987 года рождения получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине при проведении хозяйственных работ на территории освобожденного от оккупации села Сыгнаг Ходжалинского района.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время в Ходжалинской районной прокуратуре проводится расследование.

12:28

В Ходжалы трактор подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что 24 августа около 11:30 при проведении хозяйственных работ на территории села Мадаткенд Ходжалинского района на противотанковой мине подорвался трактор.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоTractor hit by mine in Azerbaijan’s Khojaly, one injured
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi