В ходе рейда в Кюрдямире оштрафовали 25 водителей

В Кюрдямире прошел очередной рейд в рамках месячника "Чистый воздух"

В Кюрдямире прошел очередной рейд в рамках месячника "Чистый воздух".

Как передает ширванское бюро Report, сотрудники отделения дорожной полиции отдела полиции района провели рейды для обеспечения безопасного передвижения автотранспорта в районе. Основная цель - усиление контроля в области защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Рейд также направлен на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от транспортных средств в соответствии с планом действий Главного управления Государственной дорожной полиции МВД и выявление транспортных средств с чрезмерными выбросами двигателей и принятие мер в соответствии с законодательством.

В ходе рейда было остановлено около 70 автомобилей, в отношении 25 водителей были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Сотрудники отделения дорожной полиции отдела полиции Кюрдямира планируют регулярно проводить подобные рейды до конца года.