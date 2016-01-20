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    Предотвращено распространение пожара на территорию Хирканского национального парка - ОБНОВЛЕНО

    Причины пожара неизвестны

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В заявлении Report руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сказала, что пожар произошел не на территории Хирканского национального парка: "Пожар начался на муниципальных землях поселка Хиркан. Сотрудники министерства предотвратили распространение огня на территорию парка".

    ***12:09

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Хирканском национальном парке произошел пожар.

    Как сообщает Report, пожар зарегистрирован на участке под названием "40-й км" Лерикского района и Тюркэнджил на территории Хирканского национального парка в Лянкяране.

    На место происшествия привлечены 6 пожарных машин и сотрудники Противопожарных служб Лерика и Лянкярана.

    Борьба с огнем продолжается.

    Как сообщили Report в Противопожарной службе Лянкяранского района, загорелись кусты за пределами лесного массива.

    Однако, жители села заявили, что пожар охватил более обширную территорию и возгорание произошло на территории парка.

    Причины пожара неизвестны. 

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