Предотвращено распространение пожара на территорию Хирканского национального парка - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В заявлении Report руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сказала, что пожар произошел не на территории Хирканского национального парка: "Пожар начался на муниципальных землях поселка Хиркан. Сотрудники министерства предотвратили распространение огня на территорию парка".

***12:09

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Хирканском национальном парке произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован на участке под названием "40-й км" Лерикского района и Тюркэнджил на территории Хирканского национального парка в Лянкяране.

На место происшествия привлечены 6 пожарных машин и сотрудники Противопожарных служб Лерика и Лянкярана.

Борьба с огнем продолжается.

Как сообщили Report в Противопожарной службе Лянкяранского района, загорелись кусты за пределами лесного массива.

Однако, жители села заявили, что пожар охватил более обширную территорию и возгорание произошло на территории парка.

Причины пожара неизвестны.