В Хачмазе "ГАЗель" попал в аварию, двое ранены

Хачмаз. 5 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как передает западное бюро Report, во время аварии травмы различной степени тяжести получили житель села Бахманлар Самухского района Ханлар Галиб Искендер оглу 1994 г.р. и житель села Еникенд Кюрдамирского района Эминов Эйюб Закария оглу 1989 г.р.
Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение Хачмазской районной центральной больницы.
Во время аварии пострадавшие находились в грузовом автомобиле марки "ГАЗель". По их словам, на дороге Нараджан "ГАЗель" съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с едущим навстречу автомобилем марки "Прадо". В результате у "ГАЗель" лопнуло колесо и произошла авария.
По факту Хачмазским районным отделением полиции ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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