В Хачмазе "ГАЗель" попал в аварию, двое ранены

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Хачмаз. 5 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает западное бюро Report, во время аварии травмы различной степени тяжести получили житель села Бахманлар Самухского района Ханлар Галиб Искендер оглу 1994 г.р. и житель села Еникенд Кюрдамирского района Эминов Эйюб Закария оглу 1989 г.р.

Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение Хачмазской районной центральной больницы.

Во время аварии пострадавшие находились в грузовом автомобиле марки "ГАЗель". По их словам, на дороге Нараджан "ГАЗель" съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с едущим навстречу автомобилем марки "Прадо". В результате у "ГАЗель" лопнуло колесо и произошла авария.

По факту Хачмазским районным отделением полиции ведется расследование.