В Хачмазе 12-летний мальчик утонул в искусственном пруду

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Житель Хачмазского района утонул в пруду.

Поиски утонувшего в искусственном пруду в селе Гобугыраг Гусейна Эльнур оглу Османова 2006 г.р. завершились.

Об этом сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Тело Г.Османова было извлечено из воды и передано по назначению группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.