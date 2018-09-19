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    В Хачмазе 12-летний мальчик утонул в искусственном пруду

    © Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Житель Хачмазского района утонул в пруду.

    Поиски утонувшего в искусственном пруду в селе Гобугыраг Гусейна Эльнур оглу Османова 2006 г.р. завершились.

    Об этом сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    Тело Г.Османова было извлечено из воды и передано по назначению группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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