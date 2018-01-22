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    В Гяндже у ранее судимого лица изъято более 16 кг наркотиков

    По факту возбуждено уголовное дело© Report

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вчера в результате проведенных органами внутренних дел успешных оперативных мероприятий из оборота было изъято большое количество наркотических средств.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджи у жителя Кяпазского района, ранее судимого Арзу Мусаева было изъято 15 килограммов 890 грамма марихуаны, 650 грамм опиума.

    Задержанный вместе с вещественным доказательством был передан следствию.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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