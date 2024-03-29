Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен.
Как передает западное бюро
Выгорело 300 квадратных метров крыши здания, 50 жителей были эвакуированы.
Во время инцидента легкие травмы руки получил А.Танривердиев (1971 г.р.).
По факту ведется расследование.
В одном из жилых домов, расположенных на проспекте Гейдара Алиева в городе Гянджа, был зарегистрирован пожар в 3-этажном жилом доме.
Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены 6 пожарных машин и личный состав Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Жильцы здания эвакуированы.
По факту ведется расследование