О нас

Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен

Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен В одном из жилых домов, расположенных на проспекте Гейдара Алиева в городе Гянджа, был зарегистрирован пожар в 3-этажном жилом доме.
Происшествия
29 марта 2024 г. 00:58
Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен

Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен.

Как передает западное бюро Report, пожар, возникший на крыше трехэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Гейдара Алиева в Гяндже, был потушен расчетами Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

Выгорело 300 квадратных метров крыши здания, 50 жителей были эвакуированы.

Во время инцидента легкие травмы руки получил А.Танривердиев (1971 г.р.).

По факту ведется расследование.

00:33

В одном из жилых домов, расположенных на проспекте Гейдара Алиева в городе Гянджа, был зарегистрирован пожар в 3-этажном жилом доме.

Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены 6 пожарных машин и личный состав Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Жильцы здания эвакуированы.

По факту ведется расследование

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəncədə yaşayış binasında yanğın söndürülüb, xəsarət alan var - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi