Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен

В одном из жилых домов, расположенных на проспекте Гейдара Алиева в городе Гянджа, был зарегистрирован пожар в 3-этажном жилом доме.

Пожар в одном из жилых домов в Гяндже потушен.

Как передает западное бюро Report , пожар, возникший на крыше трехэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Гейдара Алиева в Гяндже, был потушен расчетами Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

Выгорело 300 квадратных метров крыши здания, 50 жителей были эвакуированы.

Во время инцидента легкие травмы руки получил А.Танривердиев (1971 г.р.).

По факту ведется расследование.

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В одном из жилых домов, расположенных на проспекте Гейдара Алиева в городе Гянджа, был зарегистрирован пожар в 3-этажном жилом доме.

Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены 6 пожарных машин и личный состав Гянджинского городского управления пожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Жильцы здания эвакуированы.

По факту ведется расследование