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    В Гяндже поссорившийся с женой мужчина хотел выброситься с крыши здания - ФОТО - ВИДЕО

    С этой целью он забрался на крышу здания© Report

    Гянджа. 12 января. REPORT.AZ/ В городе Гянджа мужчина средних лет, забравшись на крышу девятиэтажного здания, совершил попытку суицида.

    Как сообщает западное бюро Report, силы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции прибыли по адресу поселок Йени Гянджа, дом 19, где была зарегистрирована попытка совершения суицида.

    В результате был спасен мужчина по имени Искандер примерно 30 лет.

    Предположительно, причиной попытки суицида стала ссора с женой.

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