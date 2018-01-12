В Гяндже поссорившийся с женой мужчина хотел выброситься с крыши здания - ФОТО - ВИДЕО

Гянджа. 12 января. REPORT.AZ/ В городе Гянджа мужчина средних лет, забравшись на крышу девятиэтажного здания, совершил попытку суицида.
Как сообщает западное бюро Report, силы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции прибыли по адресу поселок Йени Гянджа, дом 19, где была зарегистрирована попытка совершения суицида.
В результате был спасен мужчина по имени Искандер примерно 30 лет.
Предположительно, причиной попытки суицида стала ссора с женой.
Valeh DadaşovАвтор новости
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