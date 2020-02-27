В Гяндже обнаружен артиллерийский снаряд

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда в Низаминском районе Гянджи, вблизи городской больницы №3.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками Гянджинского городского управления полиции и министерства здравоохранения сразу же выехала на место происшествия.

Специалисты Агентства и Управления полиции Низаминского района г. Гянджи провели обследование на данной территории.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 152-мм артиллерийский снаряд (F-533). В целях обезвреживания, снаряд доставлен на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 80 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.