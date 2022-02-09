В Гусаре 20-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

В Гусарском районе зафиксирована смерть от угарного газа.
Как передает северное бюро Report, происшествие произошло селе Бадишгала.
Так, Индира Мовлуд гызы Балабекова, 2002 года рождения отравилась в ванной комнате от утечки угарного газа.
Хотя потерявшей сознание девушке была оказана первая помощь, спасти ее жизнь не удалось.
Тело для обследования было передано в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.