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В Гусаре 20-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

В Гусаре 20-летняя девушка умерла от отравления угарным газом В Гусарском районе зафиксирована смерть от угарного газа.
Происшествия
9 февраля 2022 г. 22:22
В Гусаре 20-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

В Гусарском районе зафиксирована смерть от угарного газа.

Как передает северное бюро Report, происшествие произошло селе Бадишгала.

Так, Индира Мовлуд гызы Балабекова, 2002 года рождения отравилась в ванной комнате от утечки угарного газа.

Хотя потерявшей сознание девушке была оказана первая помощь, спасти ее жизнь не удалось.

Тело для обследования было передано в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qusarda gənc qadın dəm qazından ölüb

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