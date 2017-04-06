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    В Губе подожгли дом директора школы

    Инцидент произошел в селе Гырыз Дехне© Report.az

    Губа. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Губинском районе подожгли дом директора школы.

    Как передает северное бюро Report, инцидент произошел в селе Гырыз Дехне.

    Так, в результате пожара вместе с мебелью и вещами полностью сгорел 6-комнатный двухэтажный дом директора сельской средней школы Халила Саркарова.

    На место пожара прибыли две пожарные машины и живая сила Губинской противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Хотя пламя удалось потушить, дом полностью сгорел и не пригоден для жилья.

    По предварительной версии, пожар в доме начался в результате короткого замыкания.

    Однако владелец дома считает, что дом был подожжен и обосновывает это тем, что выходя из дома, выключил свет и газ и обесточил помещение. В момент пожара в доме никого не было и по этой причине никто не пострадал.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения полиции Губинского района также отметили, что дом был подожжен.

    Причины возгорания выясняются. 

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