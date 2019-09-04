В Гобустане мужчина зарезал сестру и брата из-за дележа имущества - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности поножовщины в селе Нариманкенд Гобустанского района.

Как передает Report, мужчина нанес ножевые ранения своей сестре1966-го года рождения Малахат Бейбала гызы Гурбановой и брату 1959-го года рождения Камилю Бейбала оглы Гурбанову.

Оба пострадавших доставлены в больницу. По предварительной информации инцидент случился из-за дележа имущества.

23:14***03.09.2019

В Гобустанском районе произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент произошел в селе Нариманкенд.

Так, 1966-го года рождения Гурбанова Малахат Бейбала гызы была зарезана братом.

Раненая была доставлена в больницу с колото-резаными ранами левой груди.

Пока неизвестны причины происшествия, ведётся расследование.