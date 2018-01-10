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    В Геранбоое от дыма и лекарств отравились две женщины

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло отравление, в результате которого пострадали две женщины.

    Согласно информации западного бюро Report, первый случай произошел в самом городе.

    Проживающая на съемной квартире в Геранбое 31-летняя Гюлана Гараева отравилась от угольного дыма из отопительной печи. Женщина была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

    Аналогичная ситуация произошла в Геранбое с 20-летней А.Мамедовой. Девушка одновременно приняла 17 таблеток одного наименования. Она была доставлена в больницу с диагнозом отравление.

    По обоим фактам ведется расследование.  

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