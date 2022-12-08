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В Генпрокуратуре организованы тренинги для сотрудников органов внутренних дел

В Генпрокуратуре организованы тренинги для сотрудников органов внутренних дел Научно-образовательный центр Генпрокуратуры Азербайджана организовал для сотрудников органов внутренних дел тренинги на тему "Материальные основы и процессуальные правила характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
Происшествия
8 декабря 2022 г. 15:38
В Генпрокуратуре организованы тренинги для сотрудников органов внутренних дел

Научно-образовательный центр Генпрокуратуры Азербайджана организовал для сотрудников органов внутренних дел тренинги на тему "Материальные основы и процессуальные правила характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также следствия по делам из этой категории".

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

Сообщается, что тренинги прошли 6-8 декабря в режиме реального времени, дистанционно посредством программы Zoom.

В тренингах в качестве слушателей приняли участие начальники 13 отделений органов полиции, 8 старших следователей и 38 следователей, задействованных в сфере предварительного следствия в 19 административных территориальных единицах. Тренерами выступили профессиональные сотрудники научно-образовательного центра Генпрокуратуры, управлений по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности Управления защиты гособвинения, министерства внутренних дел, а также юстиционных, таможенных и налоговых органов.

В рамках тренингов с применением образовательных материалов и современных технологий слушателям были представлены вопросы национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, сути и актуальности проблем в данной сфере, опыта борьбы зарубежных стран с незаконным оборотом наркотических средств, характеристики такого рода преступлений и методика расследования.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluqda daxili işlər orqanlarının əməkdaşları üçün təlim təşkil edilib

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